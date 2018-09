Lopetegui já definiu plano de rotação para a baliza do Real Madrid

Julen Lopetegui parece ter resolvido o problema na baliza do Real Madrid. Com Courtois e Keylor Navas em bom plano, a titularidade na baliza dos "merengues" vai ser repartida.

Ainda antes do jogo frente ao Roma, que terminou com a vitória do Real Madrid por 3-0, Lopetegui disse aos jornalistas que ainda não tinha decidido quem seria o guarda-redes titular no embate da liga milionária, mas afirmou ter "uma ideia que não queria tornar pública".

Courtois, titular na Liga espanhola até então, acabou por ser relegado para o banco de suplentes, deixando a vaga na baliza para o costarriquenho.

De acordo com o jornal espanhol "As", o técnico do Real Madrid já encontrou solução para os dois guarda-redes. O ex-Chelsea será o escolhido para alinhar de início no campeonato, objetivo principal dos "blancos", e Keylor Navas assumirá as despesas da baliza nos jogos europeus.

Recorde-se que Navas tornou-se na passada quarta-feira no segundo guarda-redes do Real Madrid com mais presenças europeias (37), seguido de Buyo, com 36. Iker Casillas, dono da baliza do FC Porto, continua a ser o guarda-redes com mais jogos efetuados na Europa com a camisola do Real Madrid (152).