Lopetegui despedido: foram 14 jogos com números tristes para um tricampeão europeu

Lopetegui deixou esta segunda-feira o comando técnico do Real Madrid.

Julen Lopetegui deixou esta segunda-feira o comando técnico do Real Madrid, um dia depois da goleada por 5-1 sofrida em Camp Nou, no clássico com o Barcelona. O ex-treinador do FC Porto durou pouco mais de quatro meses no cargo, tendo sido apresentado a 14 de junho, depois de ter saído do comando da seleção espanhola, que surgiu no Mundial orientada por Hierro.

O técnico de 52 anos abandonou a liderança da seleção espanhola a dois dias da estreia no Mundial2018, frente a Portugal (3-3), para assumir o cargo de treinador do Real Madrid, que tinha acabado de perder o seu jogador mais influente, o avançado português Cristiano Ronaldo, transferido para a Juventus.

Os números de Lopetegui no clube merengue são, de facto, negros, tendo em conta que falamos do tricampeão europeu com Zinedine Zidane ao leme.

A estreia oficial deu-se na Supertaça Europeia, frente ao Atlético, que ergueu o troféu com um triunfo por 4-2, após prolongamento. O arranque de campeonato, no entanto, foi bastante positivo. Lopetegui somou quatro vitórias e um empate nas primeiras rondas, tendo sofrido a primeira derrota na sexta jornada, frente ao Sevilha, por 3-0. Antes tinha derrotado em casa o Roma para a Champions e pelos mesmos números: 3-0.

Seguiu-se, então, a queda vertiginosa. Ao empate caseiro (0-0) com o Atlético seguiram-se derrotas com CSKA Moscovo, Alavés e Levante, este último no Bernabéu. Uma sequência negra que não foi emendada com o sofrido triunfo (2-1) perante o modesto Viktoria Plzen, na terceira jornada da fase de grupos da Champions. A goleada por 5-1 em Camp Nou foi a gota de água

Contas feitas, foram 14 jogos oficiais, com apenas seis vitórias, sobrando dois empates e seis derrotas, aqui contando com a Supertaça Europeia. Neste período, o Real Madrid marcou 21 golos e sofreu 20. No campeonato, está num desolador nono lugar, com apenas 14 pontos em dez jornadas, já a sete do líder Barcelona.