Lopetegui aborda rumores de saída e os alegados sucessores

Treinador do Real Madrid garantiu sentir o apoio do clube.

Julen Lopetegui abordou os rumores de saída do Real Madrid e garantiu sentir-se apoiado pela direção do clube merengue, apesar dos vários nomes que vão surgindo apontados ao comando técnico dos blancos.

"Estamos concentrados no próximo jogo. O que vai acontecer esta época ninguém sabe, mas temos de ganhar em campo, tentando consolidar as coisas boas e melhorar as menos boas. Se me sinto apoiado pela direção? Sim, absolutamente. Eu estou bem, estou tranquilo e centrado no meu trabalho", afirmou, antes de abordar os rumores acerca do seu alegado sucessor.

"Não estou dependente disso. Só estou concentrado no Levante e em fazer um bom jogo no sábado. O resto está fora do meu controlo. Não presto atenção ao resto porque não nos ajuda a vencer o Levante", atirou o espanhol.