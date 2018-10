Lokomotiv vence, mas acaba a sofrer: saiba tudo antes do jogo com o FC Porto

Manuel Fernandes foi titular enquanto Éder cumpriu castigo. Rivais portistas acabaram a defender.

O Lokomotiv de Moscovo recebeu e venceu o Rostov (2-1) em jogo da 11ª jornada do campeonato russo. Manuel Fernandes foi titular - atua sobre a esquerdo do meio-campo - enquanto o outro português do plantel do próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, Éder, não foi utilizado. O "herói" de Paris cumpriu castigo depois de ter sido expulso no dérbi com o CSKA, da jornada anterior.

O Lokomotiv adiantou-se no marcador aos 26" aproveitando uma desatenção da defesa contrária. Num rápido lançamento lateral, a bola surgiu à frente de Anton Miranchuk que entrou na área e, quase sem ângulo, rematou em vólei surpreendendo o guarda-redes contrário. Ainda os adeptos da casa estavam a sentar-se depois dos festejos quando o Rostov empatou. Na sequência de um canto, a defesa do Lokomotiv não foi capaz de aliviar a bola, o guarda-redes socou mal e o islandês Ingason encostou. Até ao intervalo, o adversário portista carregou com Manuel Fernandes sem influente na manobra ofensiva e o polaco Krychowiak a desequilibrar.

Após o intervalo, o Lokomotiv voltou a entrar por cima até chegar, de novo, à vantagem. Num canto à direita, a bola sobrou para Barinov que rematou de bicicleta para um defesa para a frente do guarda-redes do Rostov. Na recarga, o central Kvirkvelia só teve de encostar.

O Lokomotiv rematou muito mais do que o adversário (18-7), mas a pontaria não estava afinada: só quatro tiros levaram a direção da baliza. Por isso, ainda passaria por muitas dificuldades, terminando o jogo a defender como podia a vantagem mínima. Com este triunfo - o terceiro seguido - a equipa de Moscovo trepou até ao quarto lugar, embora ainda possa ser ultrapassada pelo Spartak e pelo Rubin Kazan, que ainda não jogaram.

O jogo mostrou um adversário do FC Porto com algumas debilidades defensivas, sobretudo nas bolas paradas. O experiente treinador do Lokomotiv, Yuriy Semin, poupou apenas o nigeriano Idowu e o peruano Farfán, que foram titulares nos jogos anteriores da Liga dos Campeões. O central Corluka saiu lesionado a dez minutos do fim e está em dúvida para o jogo de quarta-feira com o FC Porto.