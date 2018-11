Lokomotiv perde e Galatasaray empata antes de jornada na Liga dos Campeões

No Grupo D da Liga dos Campeões, o Lokomotiv Moscovo e o Galatasaray encontram-se na quarta-feira, pelas 17h55.

O Lokomotiv Moscovo e o Galatasaray, adversários do FC Porto no Grupo D da Liga dos Campeões em futebol, colecionaram, esta sexta-feira, resultados negativos em casa nos campeonatos da Rússia e da Turquia, respetivamente.

Com Éder em campo desde os 77 minutos e sem Manuel Fernandes, que não saiu do banco, o conjunto da capital russa perdeu por 2-1 na receção ao Ural, depois de ter estado a vencer, graças a um tento do avançado Fedor Smolov, aos 26.

Denys Kulakov, aos 31 minutos, e o holandês Othman El Kabir, aos 51, de penálti, selaram a reviravolta, que fez o Lokomotiv cair para o quarto lugar do campeonato, por troca com o CSKA Moscovo (2-0 no reduto do Akhmat Grozny), a seis pontos do líder Zenit, anfitrião no domingo do Rostov.

Na Turquia, o Galatasaray também esteve a ganhar, na receção ao Konyaspor, depois de um autogolo de Ugor Demirok, aos 69 minutos, mas, aos 88, Serdar Aziz viu o vermelho direto e, aos 90, o esloveno Nejc Skubic empatou de grande penalidade.

O conjunto de Istambul segue em segundo, com 24 pontos, mas pode ver fugir o líder Basaksehir (joga na segunda-feira no reduto do Goztepe), que conta 27, e ser ultrapassado pelo Kasimpasa (recebe no domingo o Yeni Malatyaspor), terceiro, com 22.

No Grupo D da Liga dos Campeões, o Lokomotiv Moscovo e o Galatasaray encontram-se na quarta-feira, pelas 17h55, na capital russa, num jogo, da quinta ronda, que apura o FC Porto, desde que os turcos não triunfem.

Os dragões, líderes do agrupamento, com 10 pontos, recebem pelas 20h00 os alemães do Schalke 04, segundos, com oito. Os turcos somam quatro e os russos continuam a zero.