Liverpool vence em casa do Tottenham e continua sem perder pontos

Esta foi a segunda derrota consecutiva do Tottenham, que está provisoriamente no sexto lugar, enquanto o Liverpool é líder isolado.

O Liverpool voltou este sábado a mostrar que é um sério candidato na Liga Inglesa, ao fazer o pleno de vitórias ao quinto jogo, na difícil visita a outro gigante, o Tottenham.

Os reds adiantaram-se no marcador ainda antes do intervalo, por Wijnaldum, aos 39 minutos, num lance em que o guarda-redes Vorm - que substituiu Hugo Lloris no Tottenham - tinha muitos jogadores junto da linha. Lloris ficou fora das opções, devido a lesão, numa semana em que foi a tribunal, sob a acusação de conduzir embriagado.

Wijnaldum aproveitou para marcar, na sequência de um canto, com o guarda-redes do Tottenham a não conseguir evitar que a bola ultrapassasse a linha após um cabeceamento e com cinco jogadores dos spurs na pequena área.

Já na segunda parte, a defesa do Tottenham voltou a estar mal, com Roberto Firmino a aproveitar um corte defeituoso e, praticamente em cima da linha do golo, a fazer o 2-0, aos 54 minutos.

A equipa da casa, com mais posse de bola, mas menos lances de perigo, não conseguiu reentrar no jogo e apenas reduziu por Erik Lamela, já nos descontos, aos 90+3.

Esta foi a segunda derrota consecutiva do Tottenham, que está provisoriamente no sexto lugar, com nove pontos, enquanto o Liverpool é líder isolado, ainda a aguardar pelos resultados de hoje de Chelsea e de Watford, as duas outras equipas com pleno de vitórias.