Liverpool denuncia Salah à polícia

Fotografia: Action Images via Reuters

Clube inglês enviou imagens do egípcio ao telemóvel enquanto conduzia à polícia de Merseyside.

O Liverpool denunciou Mohamed Salah à polícia por usar o telemóvel enquanto conduzia. O avançado egípcio foi apanhado por um adepto com o telemóvel numa fila de trânsito, numa altura em que várias pessoas se deslocavam para junto do carro de Salah para conseguir um autógrafo do jogador.

O vídeo, publicado nas redes sociais, mostra o carro do egípcio a avançar uns metros sem que Salah pousasse o telemóvel, situação que levou à denúncia do Liverpool. O caso ocorreu no passado domingo, depois da vitória dos reds sobre o West Ham.

"Depois de falar com o jogador, o clube deu parte à Polícia de Merseyside das imagens e das circunstâncias que rodearam a gravação. Falámos com o jogador e qualquer desenvolvimento sobre este caso será tratado internamente. Nem o clube nem o jogador vão fazer mais comentários sobre este assunto", afirmou o porta-voz do clube.