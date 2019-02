Liga perdoa-lhe o manguito e Bale pode jogar os clássicos com o Barcelona

Avançado galês do Real Madrid fez um gesto considerado ofensivo, junto dos adeptos do Atlético de Madrid, nos festejos do golo da vitória no dérbi da capital espanhola, no início do mês.

Gareth Bale escapou sem castigo ao polémico festejo de um dos golos da vitória na recente visita do Real ao Atlético de Madrid (1-3). Uma espécie de manguito aos adeptos da casa levou a uma denúncia da Liga e, esta quarta-feira, o comité de competições federativo espanhol fez saber que já o analisou e não vê motivo para suspender o avançado galês do Real Madrid.

A decisão é conhecida no dia em que o Real Madrid defronta o Barcelona, para a Taça do Rei; o clássico repete-se, no sábado, para o campeonato.