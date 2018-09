Liga das Nações: a primeira vitória dos campeões do mundo

França venceu a Holanda, por 2-1, em jogo da Liga das Nações.

A França venceu a Holanda, por 2-1, no primeiro jogo dos campeões do mundo em solo francês depois do título conquistado em Moscovo. Mbappé inaugurou o marcador em Saint Denis, aos 14 minutos, o holandês Ryan Babel empatou, aos 67', mas Girou, aos 75', decidiu o encontro e colocou os franceses na dianteira do Grupo 1 da Liga A, com quatro pontos, mais três do que a Alemanha, enquanto a Holanda ainda não pontuou.

No Grupo 3 da Liga C, a seleção cipriota empreendeu uma reviravolta para vencer por 2-1 na receção à Eslovénia, que chegou à vantagem por Beric, aos 54 minutos. Sotiriou, ao 69', e um golo na própria baliza de Stojanovic, aos 89', deram o primeiro triunfo do Chipre na competição.

A Bulgária, que venceu a Noruega por 1-0, lidera o agrupamento, com seis pontos, enquanto noruegueses e cipriotas dividem o segundo lugar com três.

A contar para a quarta divisão da prova, o Liechtenstein recebeu e venceu Gibraltar, por 2-0.