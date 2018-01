Liga das Nações: a nova prova da UEFA começa a rolar

A possibilidade de Portugal reeditar, com a seleção gaulesa, a final do Euro"2016 é relativamente elevada. Certo é que a nova competição trará mais jogos de grau de dificuldade elevado

Começa esta quarta-feira a ganhar forma a nova competição de seleções da Europa, a designada Liga das Nações da UEFA, cujo sorteio decorre esta manhã, a partir das 11h00, na cidade suíça de Lausanne. Para começar, a UEFA dividiu as suas 55 seleções em quatro escalões, o que fez mediante a classificação do seu ranking oficial. Portugal é uma das 12 seleções que vão competir na Liga A - a mais forte - e integra o Pote 1, a par das seleções da Alemanha, Bélgica e Espanha, conjuntos que evita encontrar na fase de grupos.

A Seleção Nacional vai estar inserida num grupo com mais duas seleções: uma delas será proveniente de um lote formado por França, Inglaterra, Suíça e Itália (Pote 2); a outra só poderá ser a Polónia, a Islândia, a Croácia ou a Holanda (Pote 3). Portugal tem 25 por cento de probabilidades de defrontar a França, com quem disputou a final do último campeonato da Europa que viria a vencer, no prolongamento, com um golo de Éder. Mas, seja qual for a composição final do grupo, a equipa de Fernando Santos terá à partida jogos com um grau de dificuldade superior ao de muitos dos que disputa habitualmente nas fases de apuramento para Europeus e Mundiais.

O formato da competição, no que à Liga A concerne, implica que Portugal faça quatro partidas, jogando em casa e fora com cada um dos dois adversários hoje conhecidos. Esses jogos serão todos realizados este ano, em seis datas possíveis: duas em setembro, duas em outubro e outras tantas em novembro. No final da fase de grupos, o primeiro classificado apura-se para a final-four, tal como os restantes três vencedores de grupo desta divisão. Serão essas quatro seleções a disputar o primeiro título da Liga das Nações, em junho de 2019, sendo que a final-four será jogada em casa de um dos finalistas, mediante sorteio posterior. Quanto ao último classificado de cada grupo será despromovido à Liga B, da edição 2020/21.

As restantes três divisões (B, C e D) funcionam segundo a mesma lógica, também elas com quatro grupos cada uma. E os vencedores de cada um desses agrupamentos concretizam desde logo um objetivo: a promoção à divisão superior na edição seguinte, que neste caso será a de 2020/21 (cada dois anos há uma Liga das Nações). Outra possível vantagem será a de, eventualmente, virem a conseguir um carimbo para o próximo campeonato da Europa (de 2020), uma vez que a vitória em cada um dos grupos irá dar a possibilidade de participação num play-off para esse fim, entre 16 seleções.

A UEFA, refira-se, criou esta Liga das Nações com variadíssimas intenções em mente, entre as quais a de diminuir a quantidade de jogos de preparação desportivamente pouco (ou nada) interessantes que habitualmente preenchiam os calendários internacionais. Por outro lado, permitirá assim que algumas das seleções mais pequenas participem nas fases finais dos Europeus, democratizando ainda mais o desporto-rei.

Nova porta que se abre para a defesa do ceptro

Portugal poderá aqui ter mais uma oportunidade para, eventualmente, defender o título de campeão da Europa que em 2016 conquistou em França. Isto porque as seleções que não consigam qualificar-se na fase de apuramento do Euro"2020 (apuram-se duas equipas em cada um de dez grupos) podem lá chegar via Liga das Nações. Nesta prova, os 16 vencedores de grupo na primeira fase apuram-se para um play-off com esse fim, a realizar em março de 2020, de onde resultarão quatro finalistas do Europeu seguinte, a realizar em 12 cidades de países diferentes.