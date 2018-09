Liga das Nações: a estreia de Luis Enrique, uma provocação nas bancadas e não só

Espanha venceu a Inglaterra, por 2-1, em Wembley, no primeiro jogo da primeira jornada do Grupo 4 da Liga A Liga das Nações.

A Espanha venceu a Inglaterra, por 2-1, em Wembley, em jogo da Liga das Nações de futebol, que marcou a estreia do selecionador Luis Enrique. Saul, aos 13 minutos, e Rodrigo, aos 31 minutos, deram a vitória à seleção espanhola, depois de Marcus Rashford, aos 11', ter dado vantagem à formação britânica.

A formação comandada por Luis Enrique, que sucedeu no cargo ao interino Fernando Hierro e a Julen Lopetegui, apresentou-se dominadora no encontro e tomou a dianteira do agrupamento, antes de receber a Croácia, na terça-feira, na segunda jornada.

A Inglaterra, quarta classificada no Mundial2018, deparou-se com um praticamente intransponível David De Gea, num encontro em que ficou desfalcada do defesa central Luke Shaw, do Manchester United, após um choque com Carvajal, aos 55'.

Durante a parte final do encontro em Wembley, centenas de adeptos espanhóis entoaram "Gibraltar é Espanha", dando voz a uma luta pela recuperação de um território sob administração britânica desde 1713.

Em jogo para o Grupo 2 da Liga C, a Grécia foi vencer à Estónia, por 1-0, com um golo de Fortounis, aos 14 minutos, após assistência do ex-Benfica Mitroglou. Com este triunfo, a seleção grega igualou no topo do grupo, com três pontos, a Finlândia, que também venceu por 1-0 na receção à Hungria, num triunfo selado por Teemu Pukki, logo aos sete minutos.

Na quarta divisão, o Luxemburgo goleou a Moldávia, por 4-0, com tentos de Malget, aos 34 minutos, Thill, aos 60', Sinani, aos 75', e Christopher Pereira, aos 83'.