Flamengo rejeita culpas na tragédia no centro de treinos.

O diretor executivo do Flamengo, Reinaldo Belotti, negou responsabilidades do clube no incêndio que, na sexta-feira, roubou a vida a dez jovens futebolistas que dormiam num contentor alojado no centro de treinos do clube, no Rio de Janeiro.

A tragédia terá ocorrido na sequência de um curto-circuito num aparelho de ar condicionado, seguindo-se a explosão do mesmo e, depois, o alastrar a outros aparelhos no mesmo contentor, dividido em cinco pequenos quartos com três beliches duplos cada.

"Fizemos a manutenção no ar condicionado", garantiu Belotti, justificando o fogo com os "picos de energia" provocados por "um quase furacão" que houve nessa noite no Rio. Segundo disse, terão sido esses picos a perturbar o funcionamento dos aparelhos. Já quanto à acusação de que o centro de treinos não tinha o alvará necessário para funcionar e, por outro lado, que não tinha certificado contra incêndios, Belotti disse: "Licenças, alvarás, multas... isso não teve nada a ver com o acidente." Depois, explicou que o clube possui oito certificados dos nove exigidos para se ter o alvará.