River-Boca já tem data, hora e palco, garantem espanhóis

Acordo alcançado entre a CONMEBOL, a Federação espanhola, a FIFA e o Real Madrid.

Já há acordo: a segunda mão da final da Taça Libertadores disputa-se no dia 9 de dezembro no Santiago Bernabéu, com o pontapé de saída marcado para as 20h30 (19h30 hora de Portugal Continental). O acordo entre a CONMEBOL, a Federação espanhola, a FIFA e o Real Madrid foi alcançado esta quinta-feira, faltando apenas a aprovação do Governo espanhol - através do Ministério da Educação -, mas trata-se apenas de uma formalidade.

De acordo com o jornal As, a partida entre Boca Juniors e River Plate, adiada devido a um ataque por parte dos adeptos do River ao autocarro do Boca no último sábado, terá árbitro espanhol.

Esta manhã falava-se no Catar como hipótese para acolher a final da Libertadores, mas destinos como Doha e Miami foram rejeitados. Terá surgido, depois, a ideia de regressar a Madrid, uma proposta aceite pelos dois clubes.