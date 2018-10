Leverkusen atropela Moenchengladbach e segue na Taça

O Bayer Leverkusen foi ao terreno do atual terceiro na Bundesliga aplicar chapa 5 na Taça da Alemanha

O Bayer Leverkusen, 12.º classificado da liga alemã, obteve um dos resultados mais surpreendentes da ronda da segunda eliminatória da Taça da Alemanha em futebol, ao golear fora o Borussia Moenchengladbach, terceiro classificado, por 5-0.

A equipa de Leverkusen seguiu assim rumo à terceira eliminatória, tal como o Leipzig, que recebeu e venceu o Hoffenheim por 2-0, graças a um 'bis' de Timo Werner, que saltou do 'banco' ao intervalo para fazer os dois golos, enquanto o internacional português Bruma não foi utilizado.

Não menos surpreendente, entretanto, foi a eliminação do Friburgo, da liga alemã, 'aos pés' do Holstein Kiel, 10.º classificado da II Liga, que fez valer o fator casa para vencer por 2-1 e passar à fase seguinte.

O Borussia Dortmund, atual líder do campeonato, precisou de ir a prolongamento para eliminar o Union Berlim, do segundo escalão, através de um golo aos 118 minutos, pelo internacional alemão Marco Reus, depois de um 2-2 no final do tempo regulamentar.

O internacional português Raphael Guerreiro entrou aos 14 minutos, a render o lateral esquerdo francês Abdou Diallo.

Mais dois jogos obrigaram a recurso a prolongamento para apurar quem seguia em frente, o Colónia-Schalke e o Hansa Rostock-Nuremberga, com o primeiro a terminar empatado a um golo no final dos 90 minutos e no final do prolongamento, e com o segundo a terminar com 1-1 no fim do tempo regulamentar e 2-2 no final do tempo extra.

As duas equipas da Bundesliga, Schalke, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, e Nuremberga, acabaram por garantir o 'passaporte' para a terceira eliminatória no desempate por penáltis.

Quem não precisou de prolongamento foi o Werder Bremen, que goleou fora a modesta equipa do Weiche Flensburg, do quinto escalão, por 5-1.

O Duisburgo também não sentiu dificuldades para eliminar o Arminia Bielefeld, ao vencer fora por 3-0.