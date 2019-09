Levante empata em casa com golo e expulsão de Hernâni

O avançado português esteve em dois momentos decisivos do jogo.

O extremo Hernâni esteve no melhor e no pior na receção do Levante ao Osasuna, num empate a 1-1 na sétima jornada da Liga espanhola, com o português a marcar na primeira parte e a ser expulso na segunda.

O português, que assinou esta época pelos espanhóis, inaugurou o marcador aos quatro minutos, ao surgir a desviar um cruzamento da direita, mas, no segundo tempo, foi imprudente quando já tinha um amarelo, sendo expulso, aos 72 minutos.

Com Ruben Vezo também em campo, a saída de Hernâni condicionou a estratégia do Levante, quando a equipa procurava voltar ao jogo, depois de consentir o empate do Osasuna, num golo de Ruben Garcia, aos 57.

O empate deixou as duas equipas abaixo da metade da tabela, com o Levante em 12.º e o Osasuna em 13.º, com os primeiros sem vencerem há três jornadas, e os segundos há cinco, desde a ronda inaugural.

Antes, o Eibar (11.º), do central Paulo Oliveira, venceu em casa o Celta de Vigo (17.º), e o Alavés (14.º) bateu o Maiorca (19.º), com ambos os jogos a terminarem com o resultado de 2-0 para as equipas da casa.

A zona de descida é ocupada por Maiorca e Leganés, além do Espanyol (17.º e antepenúltimo), que perdeu em casa com o Valladolid (10.º), também por 2-0.

A ronda fica ainda hoje completa com a receção do Sevilha (8.º) à Real Sociedad (5.º), que, em caso de vitória frente à equipa de Daniel Carriço e Rony Lopes, assumirá a liderança da Liga, quando está a dois pontos do líder Real Madrid.