Lesão de Neymar: exemplo de Gonçalo Guedes dá esperança ao PSG

Internacional português tinha lesão semelhante e conseguiu jogar

Neymar tem uma fissura no metatarso do pé esquerdo e a sua utilização no jogo da Liga dos Campeões, com o Real Madrid, a 6 de março, está em dúvida. Ainda esta terça-feira Unai Emery, treinador do PSG, descartou a operação imediata ao pé do jogador, abrindo até a possibilidade dele estar disponível para o jogo com o Real.

Há até um caso recente de um jogador ter entrado em campo com uma lesão semelhante. Gonçalo Guedes, jogador do PSG emprestado ao Valência, sofreu uma fissura no metatarso em novembro, numa altura em que estava em grande forma. O jogo a seguir era frente ao Barcelona e o português não quis perder o duelo, pelo que aceitou entrar em campo infiltrado, para suportar as dores, e dar o contributo à equipa. Não foi o melhor dos jogos de Gonçalo Guedes, lembra o "El Mundo", mas o português ajudou ao empate a um golo em jogo a contar para a Taça do Rei. Só depois Guedes foi operado, parando duas semanas.

A única diferente entre o caso de Guedes e o de Neymar passa pelo tornozelo. O português não tinha feito qualquer entorse, enquanto o brasileiro também está a braços com essa lesão, embora essa parte da lesão seja mais facilmente recuperável a tempo do grande jogo da Liga dos Campeões.