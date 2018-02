Leipzig vence e sobe ao segundo lugar

Com este resultado, o Leipzig está em igualdade com o Bayer Leverkusen.

O Leipzig venceu este sábado no campo do Borussia Monchengladbach, por 1-0, e subiu provisoriamente ao segundo lugar da liga alemã, em igualdade com o Bayer Leverkusen, na 21.ª jornada.

Contratado no mercado de inverno ao Everton, o inglês Lookman rendeu o português Bruma, titular, aos 78 minutos e, aos 88, marcou o golo do triunfo do Leipzig, que aproveitou da melhor forma o nulo do Bayer Leverkusen no terreno do Friburgo e a derrota caseira do Schalke 04 perante o Werder Bremen (2-1).

Os vice-campeões germânicos subiram à condição ao segundo lugar da Bundesliga, com os mesmos pontos que o Leverkusen, mas podem cair para terceiro, caso o Eintracht Frankfurt vença no domingo na casa do Augsburgo.

O Bayern Munique, que este sábado venceu no campo do Mainz, por 2-0, segue na frente da competição, com 18 pontos de vantagem sobre Leipzig e Leverkusen.