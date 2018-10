Jogo do Leicester em Cardiff mantém-se marcado para sábado

O jogo entre Cardiff e Leicester, da 11ª jornada, marcado para sábado, vai mesmo realizar-se, enquanto prosseguem as homenagens ao falecido presidente do clube inglês, Vichai Srivaddhanaprabha.

O bilionário tailandês, que morreu no último sábado, após o jogo entre o Leicester e o West Ham, da 10ª jornada da Premier League, na sequência da queda do seu helicóptero no exterior do estádio, era fundador e CEO do grupo King Power Duty Free e dono do clube inglês, que se sagrou pela primeira vez campeão de Inglaterra na época 2016/2017.

Este trágico acontecimento chegou a pôr em dúvida a realização do jogo Cardiff-Leicester, no sábado, mas o clube inglês confirmou na sua página na internet que o mesmo se realizará e que será observado um minuto de silêncio antes do pontapé de saída no estádio do clube galês.

Mais informa o Leicester que os seus jogadores usarão no referido jogo braçadeiras pretas em tributo a Vichai Srivaddhanaprabha.

Na mesma nota, o Leicester fez saber que a data do jogo da quarta eliminatória da Taça da Liga inglesa, frente ao Southampton, previsto para hoje e adiado no início da semana devido ao trágico acontecimento, será anunciada oportunamente.