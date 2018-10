Leicester: a reação dos jogadores e a imagem de um momento dramático

O helicóptero de Vichai Srivaddhanaprabha, dono do Leicester, despenhou-se no exterior do estádio King Power depois do jogo com o West Ham. Jogadores do plantel reagiram nas redes sociais.

O helicóptero do dono do Leicester caiu no exterior do estádio do clube inglês de futebol. Segundo a Sky Sports, que cita testemunhas do acidente, e a BBC, o helicóptero caiu num parque de estacionamento contíguo ao King Power Stadium e incendiou-se, pouco tempo depois de levantar voo, após um jogo do campeonato inglês de futebol com o West Ham, em Leicester.

Desconhece-se o número de ocupantes e se entre eles está o presidente do Leicester, o tailandês Vichai Srivaddhanaprabha. "Estamos a tomar conta de um incidente das imediações do King Power Stadium. Os serviços de emergência estão avisados e em ação", afirmou a polícia, citada pela comunicação social.

Os futebolistas portugueses Adrien Silva e Ricardo Pereira fazem parte do plantel do Leicester.