Lázio vence em casa do Inter e sobe ao quinto lugar

Um golo do sérvio Milinkovic-Savic deu este domingo a vitória por 1-0 à Lázio na visita ao Inter, na 29.ª ronda da Liga italiana, levando o conjunto laziale ao quinto posto da prova.

A passe do espanhol Luis Alberto, o médio ofensivo sérvio deu a vitória à equipa da capital na visita ao estádio do Inter, pelo qual Cédric Soares não saiu do banco de suplentes e João Mário entrou aos 84.

Com este resultado, a equipa de Simone Inzaghi aproveitou a derrota da rival Roma, na receção ao Nápoles (4-1), e subiu ao quinto lugar, com 48 pontos, os mesmos da Atalanta, que venceu o Parma, ambos com mais um do que os romanos.

A Roma sai mesmo dos lugares de acesso às competições europeias, caindo para sétimo, sendo que a Lázio tem ainda um jogo a menos em relação ao quarto classificado, o Milan, podendo igualar os milaneses em caso de vitória.

Para os nerazzurri, o resultado é penalizador, porque passaram a ficar a 10 pontos do segundo lugar, que os napolitanos, hoje com o português Mário Rui como totalista, ocupam, já a 15 pontos da líder, a Juventus, depois da vitória de sábado com o Empoli (1-0).

Antes, o Bolonha bateu o Sassuolo por 2-1 em casa e saiu dos lugares de descida, empurrando o Empoli para a 18.ª posição, tendo agora 27 pontos, contra os 25 dos rivais na luta pela manutenção.

Além da goleada napolitana, em que o belga Mertens marcou, a par do polaco Milik, do alemão Younas e de Verdi, com o extremo a tornar-se o quarto melhor marcador da história do clube, Fiorentina e Torino empataram a uma bola e o Spal venceu no reduto do 19.º e penúltimo Frosinone.

No primeiro jogo do dia, o Parma, com Bruno Alves titular no eixo da defesa, começou a ganhar, com um tento do costa-marfinense Gervinho, mas a quinta classificada Atalanta deu a volta com um tento do croata Pasalic e um 'bis' do colombiano Duván Zapata, que igualou Cristiano Ronaldo e o polaco Piatek no segundo lugar da tabela de melhores marcadores, com 19 remates certeiros.