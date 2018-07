Layún apresentado: "Villarreal é um grande passo na minha carreira"

Ex-jogador do FC Porto foi esta terça-feira apresentado em Espanha.

Miguel Layún foi esta terça-feira oficializado como reforço do Villarreal. O internacional mexicano, ex-FC Porto, mostrou-se encantado com o novo capítulo na carreira, vincando que deu um grande passo.

"Estou muito agradecido ao clube pela forma como me tratou desse o início. Foram muito simpáticos e claros comigo, o que significa que o acordo foi atingido de forma muito rápida. A seriedade e familiaridade do clube fazem com que me sinta valioso e estou encantado por jogar no Villarreal. É um clube importante e um passo em frente na minha carreira", declarou Layún, que admitiu ter falado com Giovani e Jonathan dos Santos, companheiros de seleção.

"Falei com eles e garantiram-me que há bom ambiente e que se trata de um clube muito familiar", reconheceu, continuando com elogios. "Desde o primeiro dia, os companheiros trataram-se como se me conhecessem toda a vida, o ambiente é estupendo. Aqui tive uma grande aceitação e é o lugar onde encaixei de forma mais rápida", disse, mostrando grande ambição.

"Seria um privilégio fazer parte da equipa que alcançou o primeiro título para o clube. No entanto, é preciso ir passo a passo. O que mais gostei no Villarreal foi a humildade que tem o clube. Primeiro há que lutar pela permanência e depois pensar nos lugares europeus. É preciso sonhar, mas também ser humilde", rematou.