Keylor Navas com solução à vista e sem entraves do Real Madrid

Chegada de Courtois ao Santiago Bernabéu complica situação do costa-riquenho.

Keylor Navas pode deixar o Real Madrid e rumar a outro "tubarão" europeu, noticia esta quarta-feira a imprensa espanhola.

Com a chegada de Thibaut Courtois ao Santiago Bernabéu, a situação do guarda-redes costa-riquenho complicou-se, com o campeão inglês Manchester City a colocar-se na linha da frente do concurso do jogador de 31 anos, dono das redes do Real ao longo das últimas três temporadas.

Face à recente lesão de Claudio Bravo, que rompeu o tendão de Aquiles na perna esquerda, o City procura uma alternativa credível a Ederson e, segundo o jornal As, Navas é um nome que agrada sobremaneira ao técnico Pep Guardiola.

A publicação do país vizinho refere ainda que, apesar do desejo do guardião em permanecer em Madrid, a promessa de pouco tempo de jogo pode levá-lo a procurar novos ares, com o clube "merengue" a não colocar entraves à sua saída.