Kasper Schmeichel deixa mensagem emotiva ao falecido dono do Leicester

Relatos indicam que guarda-redes foi dos primeiros a chegar ao local do acidente para tentar ajudar

Vinte e quatro horas depois da queda do helicóptero do dono no Leicester, no exterior do Estádio King Power, foi confirmada a morte de Vichai Srivaddhanaprabha. Kasper Schmeichel, capitão de equipa e um dos mais antigos elementos do plantel onde constam Ricardo Pereira e Adrien Silva, foi dos primeiros a reagir nas redes sociais, com um texto longo e tocante.

O guarda-redes dinamarquês lembrou o caráter solidário e amigo do empresário e lembrou o sonho partilhado em 2011. "Não acredito que isto está a acontecer. Não acredito no que vi na última noite. Não parece real. É dIfÍcil colocar em palavras o quando fez por este clube e por esta cidade. Foi muito além do futebol. Tomou conta do clube, mas também da comunidade. As contribuições que fez para os hospitais de Leicester e para caridade nunca vão ser esquecidas. (...) Nunca me cruzei com um homem como o senhor. Tão trabalhador, tão dedicado, apaixonado, gentil e generoso. Tinha tempo para toda a gente. Não interessava quem era, tinha tempo. Mudou o futebol. Para sempre. (...) Quando me contratou em 2011, disse-me que em seis anos estaríamos na Liga dos Campeões e que faríamos coisas grandiosas. Inspirou-me e eu acreditei em si. Fez-me sentir que nada era impossível. (...) Literalmente tornou os meus sonhos em realidade. Do que tenho mais orgulho é de ter feito parte da sua visão. (...) Temos agora uma responsabIlidade, enquanto clube, jogadores, adeptos, de o honrar. (...) Tinha uma visão para o clube, queria o melhor para nós. Não havia nada que não fizesse por nós. Era muito apaixonado. Temos de honrar o seu legado e dar tudo no relvado como o senhor queria e continuar a ser uma família unida no clube que construiu."