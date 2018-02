Jogo entre Liverpool e Tottenham acabou com muita polémica.

Liverpool e Tottenham empataram a dois golos, num jogo polémico realizado em Anfield Road. O egípcio Salah inaugurou o marcador para os reds logo aos três minutos, num encontro que teve um final frenético e com polémica à mistura, com os spurs a fugirem à derrota com uma grande penalidade nos descontos, num lance que foi marcado por indicação do árbitro assistente. Com uma bomba de fora da área, aos 80 minutos, o queniano Wanyama, que estava em campo há poucos segundos, colocou o resultado em 1-1, e Harry Kane perdeu a possibilidade de dar vantagem aos londrinos, aos 87, ao falhar uma grande penalidade. Aproveitou o Liverpool e Salah bisou, aos 90+1 minutos, deixando a equipa da casa com a vitória no bolso. Contudo, aos 90+5, no último lance da partida, o árbitro assistente descortinou uma falta na área dos reds e, desta vez, Kane aproveitou para fazer o 2-2 final. O jogo continuou depois do apito final.

"Antes de mais estava fora de jogo (no primeiro penálti). Depois, Lamela coloca o seu corpo à minha frente. Não penso que seja motivo para falta, assim como no primeiro caso. Kane é um piscineiro e ninguém fala disso", atirou van Dijk, defesa do adversário do FC Porto nos oitavos de final da Champions.

"Se dissesse o que penso, pagaria a multa mais cara da história do futebol", atirou, por sua vez, o treinador Jurgen Klopp.