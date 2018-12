Kaká recorda José Mourinho: "Dizia-me que não ia jogar porque Ozil era melhor"

Brasileiro falou abertamente sobre o tempo que passou em Madrid.

Kaká não fugiu às perguntas mais incómodas durante a sua presença no programa Grande Círculo da SporTV, tendo analisado a carreira e o tempo passado no Real Madrid, falando também sobre a relação difícil que manteve com Carlo Ancelotti e José Mourinho.

"Estava convicto que ia ter sucesso no Real Madrid, algo espetacular. Fui persistente, fui até onde pude, até ao limite. Na época 2013/14, com a chegada de Ancelotti, o presidente quis renovar o plantel com jogadores mais jovens e Ancelotti foi muito claro comigo: 'olha, o presidente pediu-me para usar esta estratégia este ano'. E eu disse-lhe que precisava de jogar porque queria estar no Mundial'2014. Então, a melhor opção foi sair", recordou.

"O meu principal problema no Real Madrid foi a consistência. Primeiro foram as lesões, fiz força para estar no Mundial e depois tive uma lesão no adutor. Apresentei-me pouco antes do Mundial'2010 em Curitiba e fiz o tratamento. Depois do Mundial fui operado ao joelho e estive parado durante seis meses. E depois, quando voltei, estava lá Mourinho... O meu problema no Real Madrid foram as questões físicas e a escolha do treinador. Passei três anos a tentar convencer Mourinho a dar-me uma oportunidade, mas a escolha era dele e estava fora do meu alcance. A única coisa que podia fazer era ser um profissional excelente", atirou.

Apesar destas palavras, Kaká garante não ter qualquer problema com o treinador português. "Estive em Manchester devido a um compromisso publicitário e fiquei no mesmo hotel em que ele vivia. Falámos durante duas horas... Tivemos alguns desentendimentos em Madrid, é certo, porque eu acreditava que tinha que jogar e ele não. Mas eram desentendimentos com respeito. Eu dizia-lhe: 'a escolha é tua, mas creio que podias ter outras opções porque creio que tenho possibilidade de calçar'. E ele não tinha argumentos. Dizia-me que não ia jogar porque o Ozil era melhor para o lugar. Mourinho é o que se vê na televisão, tem momentos explosivos, mas é um tipo inteligente", rematou.