Juventus volta a vencer, mas Ronaldo continua em branco

Bruno Alves foi titular no Parma

A Juventus bateu o Parma, de Bruno Alves, por 2-1, num jogo complicado em que Cristiano Ronaldo voltou a ficar em branco no marcador, isto apesar de ter lutado muito em busca de um tento.

A Juve começou melhor e aos dois minutos já vencia, graças a um golo de Mandzukic. O andamento ofensivo não abrandou e podiam ter surgido mais golos na primeira parte, mas quem marcou foi o Parma, por Gervinho, num toque oportuno na pequena área.

Na segunda parte, o campeão italiano veio determinado vencer a partida e voltou a marcar aos 58 minutos, por Matuidi.

Com esta vitória, a Juventus soma nove pontos em três jogos e está, para já, isolada na frente. Quanto ao Parma, sofre a segunda derrota na Série A e caiu para o 14º lugar, com apenas um ponto.

No outro jogo deste sábado, o Inter estreou-se a vencer no campeonato italiano com uma vitória folgada, por 3-0, em Bolonha, mas o resultado não traduz as dificuldades que sentiu para ultrapassar a resistência da equipa da casa.

De resto, depois de uma primeira parte equilibrada e com escassos lances de perigo junto às duas áreas, o Inter conseguiu desbloquear o jogo com o golo do internacional holandês Radja Nainggolan, aos 67 minutos, com um remate dentro da área.

O Bolonha ainda esboçou uma reação, subiu linhas, pressionou numa zona mais adiantada e acabou por abrir espaços na retaguarda, explorados pelo Inter na ponta final da partida para marcar mais dois golos, aos 82 e 85 minutos, por Antonio Candreva, após um passe soberbo do croata Ivan Perisic, e por este, a tirar um adversário da frente e a rematar sem hipóteses de defesa.

O Inter vinha de uma derrota no terreno do Sassuolo, na primeira jornada, e de um empate a dois golos na receção ao Torino. Com a primeira vitória, subiu provisoriamente ao quinto lugar, com quatro pontos.