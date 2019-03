Júnior Moraes é chamado à seleção da Ucrânia e pode estrear-se contra Portugal

Júnior Moraes pode tornar-se o terceiro jogador nascido no Brasil a vestir a camisola a Ucrânia.

O avançado brasileiro Júnior Moraes foi este domingo chamado à seleção ucraniana, um dia depois de ter recebido o passaporte daquele país do leste europeu, e pode estrear-se na sexta-feira frente a Portugal.

De acordo com um comunicado publicado no site oficial da Federação Ucraniana de Futebol, o avançado do Shakhtar Donetsk já trabalhou sob as ordens do selecionador Andriy Shevchenko, que prepara os encontros com Portugal e Luxemburgo, referentes às duas primeiras jornadas do grupo B de qualificação para o Euro'2020.

Júnior, de 31 anos, cumpre a oitava época em solo ucraniano e explicou, em declarações publicadas no site oficial do bicampeão ucraniano, as razões que o levaram a solicitar a dupla nacionalidade.

"A Ucrânia é o país que eu e a minha família escolhemos para viver há sete anos. O nosso filho cresceu aqui e anda na escola cá. Tivemos oportunidades para deixar este país muitas vezes, mas tomámos sempre a decisão de ficar porque somos felizes na Ucrânia", referiu o irmão de Bruno Moraes, antigo jogador do FC Porto, que esta temporada atua no Trofense.

Natural de Santos, município localizado no estado de São Paulo, Júnior Moraes pode tornar-se o terceiro jogador nascido no Brasil a vestir a camisola a Ucrânia, depois dos médios Edmar e Marlos.

O avançado chegou ao futebol romeno em 2009, tendo viajado para a Ucrânia um ano depois, onde contabilizou duas passagens pelo Metalurg Donetsk e outra pelo Dínamo de Kiev, intercaladas com experiências nos búlgaros do CSKA de Sófia e nos chineses do Tianjin Quanjian.

Contratado esta época pelo Shakhtar, clube que é orientado pelo português Paulo Fonseca, Júnior lidera a tabela dos melhores marcadores do campeonato ucraniano, com 16 golos concretizados em 21 jogos.

A equipa das quinas começa a defender o título europeu conquistado em 2016, em França, frente à seleção da Ucrânia, na sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo com início às 19:45, num grupo que inclui ainda a Sérvia, a Lituânia e o Luxemburgo.