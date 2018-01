Juan Mata recebe prémio de Futebolista do Ano

Eleição realça feitos além dos alcançados no relvado

O espanhol Juan Mata, avançado do Manchester United, de José Mourinho, recebeu o prémio Futebolista do Ano, atribuído pelo jornal The Guardian, em Inglaterra.

O prémio, que segue apenas na segunda edição, depois de, em 2016 ter sido atribuído a Fabio Pisacane, do Caligari, realça futebolistas que tenham feito mais que jogar futebol. No caso de Juan Mata, o espanhol é destacado por ter criado a "Common Goal", um movimento solidário que atribui uma percentagem dos rendimentos dos jogadores profissionais de futebol a causas solidárias espalhadas por todo o mundo. Mata conseguiu convencer vários colegas de profissão a doar 1% do salário para ajudar quem mais precisa, numa iniciativa que lhe valeu, agora, uma distinção. "Algumas das melhores ideias são as mais simples e, no que toca a futebol, o poder do jogo é incrível."

Em menos de cinco meses do movimento, Juan Mata, de acordo com o The Guardian, convenceu 35 jogadores a fazer doações que já foram distribuídas por 35 países. Nomes como Maths Hummels, Hiellini, Kagawa ou Kasper Schmeichel são alguns dos nomes na lista dos que doam 1% do salário mensal.