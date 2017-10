Juan Mata não deve ter gostado desta mensagem de Mourinho

Jogador foi um dos visados pelo treinador, ainda que indiretamente, após o empate frente ao Liverpool.

José Mourinho saiu de Anfield sem golos e com um ponto, depois de uma exibição "defensiva" muito criticada por Jurgen Klopp. O jogo foi de sentido único, sendo que a estrela maior foi David De Gea com uma defesa do outro mundo, e esta crítica do treinador do Manchester United pode ajudar a explicar a postura dos "red devils" no jogo.

"Na segunda parte senti que precisei do meu banco, mas não o tinha. Tinha Herrera e Matic em campo e mais ninguém para entrar. Fomos perdendo o controlo progressivamente e no fim conseguimos um ponto. Frente ao Swansea e ao Southampton também não tive banco. Pogba, Fellaini e Carrick são os três médios que não temos", atirou.

No entanto, a verdade é que Mourinho tinha mais um médio no banco. Para além de Lingard, Rashford, Lindelof - as três substituições feitas pelo português -, Daley Blind, Sergio Romeiro e Axel Tuanzebe, Mourinho tinha no banco Juan Mata, médio espanhol cuja relação com o treinador é, no mínimo, tremida. Terá Mourinho dito a Mata que este não entra nas contas?