Jovem de 17 anos nos convocados do Luxemburgo para jogo frente a Portugal

O Luxemburgo é quarto e penúltimo classificado do Grupo B, com quatro pontos, à frente da Lituânia, que é última, apenas com um.

O selecionador do Luxemburgo chamou 23 jogadores para o embate com Portugal, do Grupo B de apuramento para o Euro'2020, com destaque para a presença de um avançado de apenas 17 anos.

Alessio Curci, das escolas de formação do Mainz, da Alemanha, foi chamado pela primeira vez por Luc Holtz e poderá estrear-se em Lisboa, frente a Portugal, no Estádio José Alvalade, no embate marcado para 11 de outubro.

O médio Christopher Martins, que atua no Young Boys, da Suíça, e é um dos jogadores mais experientes do Luxemburgo, ficou de fora das opções de Holtz, devido a lesão.

O Luxemburgo é quarto e penúltimo classificado do Grupo B, com quatro pontos, à frente da Lituânia, que é última, apenas com um.

Portugal segue no segundo posto, com oito pontos, atrás da Ucrânia, que lidera, com 13 (e mais um jogo disputado), e à frente da Sérvia, que tem sete e também mais um jogo disputado.

O Portugal-Luxemburgo tem início agendado para as 19h45.

No dia 15 de outubro, a seleção luxemburguesa vai a Copenhaga defrontar a Dinamarca, em jogo particular.

Lista dos 23 convocados

Guarda-redes: Emanuel Cabral (Fola), Anthony Morris (Virton, Bel) e Ralph Schon (Strassen).

Defesas: Dirk Carlson (Karlsruhe, Ale), Maxime Chanot (New York City FC, EUA), Lars Gerson (Norrköping, Sue), Tim Hall (Karpaty Lviv, Ucr), Laurent Jans (Paderborn, Ale), Kevin Malget (Virton, Bel), Marvin Martins (Karpaty Lviv, Ucr) e Vahid Selimovic (Apollon Limassol, Cyp).

Médios: Leandro Barreiro (Mainz, Ale), Florian Bohnert (Mainz, Ale), Chris Philipps (Légia Varsóvia, Pol), Danel Sinani (F91), Aldin Skenderovic (Progrès), Olivier Thill (Ufa, Rus) e Vincent Thill (Orléans, Fra).

Avançados: Alessio Curci (Mainz, Ale), Daniel da Mota (Racing), Maurice Deville (Mannheim, Ale), Gerson Rodrigues (Dinamo Kiev, Ucr) e David Turpel (Virton, Bel).