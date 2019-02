Jordi Alba renova com o Barcelona e com uma cláusula impressionante

epa07402386 FC Barcelona's Jordi Alba (L) in action against Real Madrid's Lucas Vazquez (C) and Dani Carvajal (R) during the Spain's King Cup second leg semifinal match between Real Madrid and FC Barcelona at Santiago Bernabeu stadium, in Madrid, Spain, 27 February 2019. EPA/KIKO HUESCA

Lateral-esquerdo do Barcelona prolongou o vínculo até 2024 e a cláusula fica fixada em 500 milhões de euros

Colega de Nélson Semedo no Barcelona, Jordi Alba renovou contrata com a formação catalã. O defesa-esquerdo assinou um vínculo válido até 2024 e fica com uma cláusula de rescisão astronómica de 500 milhões de euros. "O Barcelona e Jordi Alba chegaram a acordo para a renovação de contrato para as próximas cinco temporadas, até 30 de junho de 2024. A cláusula de rescisão fica fixada em 500 milhões de euros", anunciou o Barcelona. As negociações tiveram início em novembro do ano passado e foram concluídas agora, cumprindo-se a vontade do jogador de 29 anos.

Ao serviço dos catalães, Alba conquistou 14 títulos pelo clube e atualmente cumpre a sétima época ao serviço do clube, ao qual chegou em 2012/13, proveniente do Valência. "Disputou 282 jogos e marcou um total de 14 golos. Dono e senhor da lateral esquerda, Jordi Alba é também o melhor sócio de Lionel Messi, a quem deu 20 assistências para golo, desde que jogam juntos na primeira equipa", refere o Barcelona, em comunicado.

"É o clube da minha vida. No qual estive oito anos, quando era pequeno. Tive de sair, mas fiz por regressar com a minha família ao melhor clube do mundo. Vou terminar a minha carreira no Barça", disse Jordi Alba, há um mês.