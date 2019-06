Jogos de bastidores provocam queda do selecionador de Montenegro em dia de jogo

O sérvio Ljubisa Tumbakovic cedeu à pressão do Governo de Belgrado, que não reconhece o Kosovo como um Estado independente. Dois jogadores também se recusaram a entrar em campo

Está instalada a polémica a poucas horas do apito inicial do Montenegro-Kosovo, válido para o apuramento rumo ao Europeu'2020.

De acordo com o jornal montenegrino "Vijesti!", o selecionador Ljubisa Tumbakovic terá cedido à pressão do Governo sérvio, que não reconhece o Kosovo como um Estado independente, e informou a federação de Montenegro que não iria sentar-se no banco no duelo desta noite, atitude que terá levado ao seu despedimento do cargo com efeitos imediatos. Desta forma, a seleção montenegrina será orientada pelos adjuntos Miodrag Djudovic e Dragoje Lekovic.

No entanto, o selecionador não foi a única vítima deste jogo político de bastidores. Integrantes do lote dos 23 convocados do Montenegro, Marko Ivanic e Filip Stojkovic, ambos jogadores do Estrela Vermelha de Belgrado, também sofreram pressões do clube a alegaram os mesmos motivos de Tumbakovic para não entrarem em campo esta noite.