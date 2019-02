Jogadores da equipa de juniores do Flamengo entre as vítimas mortais, avançam no Brasil

Um incêndio que deflagrou de madrugada no centro de treino do Flamengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, provocou 10 mortos e três feridos, entre eles jogadores da equipa de juniores

Segundo informações publicadas pelo portal de notícias G1, da rede Globo, nas instalações atingidas pelo fogo, conhecidas por alojamentos do Ninho do Urubu, dormiam atletas com idades entre 14 e 17 anos.

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Douglas Henaut, disse à TV Globo que ainda não é possível saber se há mais vítimas no local, nem fazer a sua identificação, um trabalho que será realizado posteriormente pela Polícia Civil. Apesar de as vítimas mortais ainda não terem sido identificadas, o canal desportivo Sportv informou que quatro eram jogadores da equipa de juniores do Flamengo, quatro eram funcionários do clube e dois eram atletas que estavam no local para realizarem testes.

Os três feridos foram identificados como atletas juniores do Flamengo que dormiam no local, Cauan Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, Francisco Diogo Bento Alves e Jonathan Cruz Ventura, ambos de 15 anos.

O centro de treino do Ninho do Urubu é considerado um dos mais modernos da América Latina e possui um módulo para a equipa profissional do Flamengo, dois campos de treino e um espaço específico para a preparação de guarda-redes, além da área de alojamento para atletas das camadas jovens, que foi atingida no incêndio.

Em 2018, o Flamengo, que é a equipa de futebol mais popular do Brasil, inaugurou uma nova estrutura para a equipa principal e deixou as antigas instalações para os jogadores das categorias jovens do clube.