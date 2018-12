Joga no Wolverhampton e recorda: "Velocista olímpico disse-me para não ser tão rápido"

Adama Traoré fez a formação no Barcelona e quando chegou à equipa principal constatou que Messi trabalhava imenso. "Era o último a sair do treino".

Quando jogava na formação do Barcelona, Adama Traoré, jogador do Wolverhampton, era conhecido como "Usain Bolt'. "Fui sempre muito rápido, Toda a gente pensa que corro muito depressa no campo, mas acho que ainda poderia ser mais rápido. Quando estava no Middlesbrough, Darren Campbell [velocista olímpico] disse-me que eu não necessitava de correr tão depressa, a cem por cento, porque podia ultrapassar perfeitamente os adversários a 70 por cento e isso dava-me tempo para pensar no que fazer a seguir", revelou o jogador da equipa de Nuno Espírito Santo numa entrevista ao jornal inglês "The Telegraph".

Traoré explicou também que fica naturalmente encantando emocionar os adeptos. "Quero levantar as pessoas dos seus lugares quando passo pelos adversários e mostro as minhas habilidade e o meu ritmo", acrescentou o companheiro de equipa dos portugueses Rui Patrício, Diogo Jota, Rúben Neves, João Moutinho, Rúben Vinagre, Ivan Cavaleiro e Hélder Costa.

Contratado este verão ao Middlesbrough, o extremo reconheceu que a adaptação a Inglaterra "foi complicada": "Cheguei com uma grande reputação. Tivemos quatro treinadores numa só época e uma série de problemas. E tive algumas lesões, o que não me me ajudou. Era jovem e encontrei aqui uma cultura diferente da que conhecia em Espanha, mas as adversidades tornam-nos mais fortes", defendeu o jogador que trabalhou com grandes estrelas no Barcelona. "Treinar com Messi é algo que nunca vou esquecer. Era sempre o último a sair do treino e trabalhava muito no ginásio. Foi muito importante para mim partilhar o balneário com outros jogadores como Xavi, Iniesta ou Mascherano", explicou Adama Traoré.