Jamie Vardy diz adeus à seleção inglesa, mas admite voltar

Colega de Adrien e Ricardo Pereira no Leicester já comunicou decisão ao selecionador

Jamie Vardy vai retirar-se do futebol internacional, anuncia do "The Guardian", esta terça-feira. O avançado de 32 anos já informou Gareth Southgate, selecionador inglês da decisão e espera agora centrar-se apenas no Leicester City, clube com o qual renovou contrato até 2022. "Se no meu clube estou a jogar, então quando vou à seleção também espero fazê-lo. E se isso não aconteceu, na minha idade e para mim pessoalmente, então é melhor ficar em casa, com a minha família e treinar no meu clube, a preparar o próximo jogo", justificou em declarações citadas no site do jornal

Com 26 jogos e sete golos por Inglaterra, Vardy participou no Euro 2016 e no Mundial 2018, mas nunca foi primeira opção ao serviço da seleção. O avançado, que se estreou por Inglaterra apenas em 2015, já não deverá integrar a próxima convocatória de Southgate para os jogos de setembro, contra Espanha e Suíça.

O jornal inglês adianta ainda que Vardy não fecha a porta a 100% por cento à seleção, mas que apenas aceitará regressar perante uma crise no setor atacante.