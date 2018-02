James encanta Munique e alimenta especulação em Espanha

James Rodríguez chegou ao Bayern no início da presente temporada.

James Rodríguez continua em plano de evidência ao serviço do Bayern. Este sábado, o internacional colombiano rubricou mais uma boa exibição com a camisola bávara, ao apontar um dos dois golos da vitória da equipa orientada por Jupp Heynckes na deslocação ao terreno do Mainz (2-0), em jogo da 21ª jornada da Bundesliga.

Emprestado ao campeão alemão até junho de 2019, o futuro de James Rodríguez tem sido alvo de discussão e especulação, nomeadamente no que diz respeito a um eventual regresso do antigo jogador do FC Porto ao Real Madrid. No entanto, o jornal Marca adianta que o próximo passo na carreira do futebolista de 26 anos estará sempre dependente da vontade do Bayern, uma vez que a formação germânica terá a última palavra sobre o futuro do jogador colombiano.

Além disso, o Real Madrid não terá incluído uma cláusula de repescagem no acordo que fez com o Bayern, pelo que um eventual retorno aos merengues antes de junho de 2019 só poderia ocorrer com a conivência da formação de Munique, clube que também terá a opção de comprar James Rodríguez no final das temporadas 2017/18 e 2018/19 por 42 milhões de euros.