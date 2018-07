International Champions Cup: Atlético ganha nos penátis e é do guarda-redes o remate decisivo

Atlético de Madrid, ainda sem o futebolista português Gelson Martins, estreou-se na International Champions Cup frente ao Arsenal.

O Atlético de Madrid, ainda sem o futebolista português Gelson Martins, estreou-se na International Champions Cup, num jogo disputado em Singapura em que venceu o Arsenal nas grandes penalidades. A equipa treinada por Diego Simeone empatou o jogo a 1-1 no tempo regulamentar e foi nas grandes penalidades de desempate que garantiu a vitória por 3-1 e dois pontos, enquanto os gunners somaram um.

Os espanhóis, com mais ausências de mundialistas do que os ingleses, acabaram a primeira parte em vantagem, com um golo do avançado argentino Vietto, mas, no início do segundo tempo, o Arsenal chegou ao empate, por intermédio de Emile Smith-Rowe, de 17 anos, que atua nos sub-23 dos gunners.

Após o final do tempo regulamentar e cerca de uma dezena de substituições para cada lado, as equipas chegaram à fase das grandes penalidades, numa disputa que os colchoneros venceram, com o guarda-redes Antonio Adán, que substituiu o ex-Benfica Jan Oblak aos 46 minutos, a converter o último pontapé da marca dos 11 metros.

A International Champions Cup é atualmente liderada pela única equipa que já disputou os três jogos do torneio, o Borussia Dortmund, com sete pontos, resultantes de duas vitórias e um ponto do empate com o Benfica, que segue na sexta posição.

O Arsenal, nono classificado, e o Atlético de Madrid, oitavo, voltam a competir na prova no sábado e no domingo, respetivamente, frente à mesma equipa, o Paris Saint-Germain.