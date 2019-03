Inter perde em Cagliari e pode ser ultrapassado pelo Milan

Cédric Soares e João Mário estiveram no banco do Inter, mas não foram utilizados por Spalletti.

O Inter voltou a tropeçar na Liga italiana, ao perder na Sardenha com o Cagliari por 2-1, na 26.ª jornada, arriscando perder o terceiro lugar para o Milan, que recebe no sábado o Sassuolo.

O Cagliari abriu o marcador aos 31 minutos, pelo central Luca Cepitelli, de cabeça, a dar a melhor sequência a um livre para a área do Inter, mas o empate não tardaria, aos 38, pelo avançado argentino Lautaro Martinez, a desviar junto ao primeiro poste um cruzamento do internacional belga Radja Nainggolan.

A equipa da casa chegou, porém, novamente à vantagem, ainda antes do intervalo, através de um grande golo de Leonardo Pavoletti, com um remate de primeira a um cruzamento largo do flanco direito do ataque do Cagliari.

Na segunda parte, o Inter assumiu o comando do jogo, mas não foi capaz de dar a volta ao resultado e podia mesmo ter sofrido o terceiro golo, aos 90+2 minutos, mas Nicola Barella desperdiçou um penálti e a oportunidade de fazer o terceiro golo do Cagliari.

Os internacionais portugueses Cédric Soares e João Mário estiveram no banco do Inter, mas não foram utilizados por Luciano Spalletti.

Com esta derrota, o Inter arrisca ser ultrapassado nesta jornada pelo rival AC Milan, quarto classificado, caso este vença no sábado na receção ao Sassuolo, e pode ser alcançado pela AS Roma, que disputa no mesmo dia o dérbi da capital com a Lazio, no estádio Olímpico de Roma. O Cagliari manteve o 14º lugar, agora com 27 pontos.

A Juventus lidera a Serie A, com 69 pontos, seguido do Nápoles com 56, do Inter (mais um jogo), com 47, do AC Milan, com 45 e da AS Roma, adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, com 44.