Inter perde e permite aproximação de Milan e Roma

O Inter manteve o terceiro lugar, mas viu o Milan e a Roma reduzir para quatro e cinco pontos de diferença, respetivamente.

O Inter perdeu este domingo em casa por 1-0 com o Bolonha, para a 22.ª jornada, e viu reduzida a vantagem no terceiro lugar do campeonato italiano de futebol para o Milan e a Roma.

Com Cédric Soares a titular e João Mário no banco, foi chamado a jogo pelo treinador Luciano Spalletti aos 68 minutos, o Inter foi surpreendido no estádio Giuseppe Meazza pelo Bolonha, que luta pela fuga aos lugares de despromoção.

O único golo do encontro foi apontado pelo paraguaio Federico Santander, aos 32 minutos. Com os três pontos conquistados, o Bolonha passou a somar 17 no 18.º lugar do campeonato, a um do Empoli (17.º), primeiro clube acima da linha de despromoção.

O Inter manteve o terceiro lugar, com 40 pontos, a 20 da líder Juventus, mas viu o Milan (quarto) e a Roma (quinta), que empataram 1-1 no Estádio Olímpico, reduzir para quatro e cinco pontos de diferença, respetivamente.

O polaco Krzysztof Piatek, aos 26 minutos, colocou o Milan em vantagem, alcançando o seu 14.º golo no campeonato, ficando a três de Cristiano Ronaldo, que lidera a lista dos marcadores, mas a Roma empatou por Nicoló Zanoilo, aos 46.

Com Miguel Veloso e Pedro Pereira no banco, entraram aos 76 e 79 minutos, respetivamente, o Génova empatou em casa 1-1 com o Sassuolo, que chegou à vantagem, aos 28 minutos, com um golo do sérvio Filip Djuricic, que já representou o Benfica.

Ainda antes do intervalo, o Génova chegou ao empate pelo paraguaio Arnaldo Sanabria (1-1), aos 41 minutos, e com o ponto somado a formação genovesa manteve a 13.ª posição do cálcio, com 24. O Sassuolo segue no 11.º lugar, com 30 pontos.

O empate 1-1 também foi o resultado verificado no encontro entre a Udinese, 16.º classificada, envolvida na fuga aos lugares de despromoção, e a Fiorentina, nona posicionada, que falhou a aproximação ao grupo da frente.

O dinamarquês Jens Larsen colocou a Udinese em vantagem, aos 56 minutos, mas o suíço Edimilson Fernandes empatou para a Fiorentina, aos 65.

Ainda sob o signo do empate, SPAL (14.º) e Torino (10.º), que jogou com menos um elemento desde os 65 minutos, devido à expulsão do camaronês N'Koulou, empataram 0-0 e atrasaram-se mutuamente.