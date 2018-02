Inter cai em Génova e Roma rouba terceiro lugar

O Roma vence na deslocação ao terreno da Udinese.

A conjugação da derrota do Inter em Génova e a vitória da Roma em Udine permitiu aos romanos subirem ao quarto lugar na Serie A, no arranque da 25.ª jornada da Série A.

Nápoles, com 63 pontos, e Juventus, com 62, as equipas que lutam pelo título só jogam no domingo, sendo que para a luta pelo pódio a vantagem é agora do Roma, com 50 pontos, contra 48 do Inter.

Em Génova, João Cancelo foi titular pelo Inter e viu a sua equipa perder um jogo que pode ser essencial para o apuramento para a próxima Liga dos Campeões, tanto mais que nesta ronda os milaneses ainda podem ser ultrapassados pela Lézio, que tem 46 pontos e segunda-feira recebe o Verona, penúltimo.

A queda do Inter começou no último minuto da primeira parte, com um autogolo do central Andrea Ranocchia. O macedónio Goran Pandev fez o 2-0, aos 59 minutos.

Antes, a Roma tinha colocado pressão sobre o terceiro lugar, com a vitória de 2-0 sobre a Udinese. O turco Cengiz Under inaugurou o marcador, aos 70, e o argentino Diego Perotti aumentou para o 2-0 final, aos 90.

No terceiro jogo do dia, o Chievo venceu em Verona o Cagliari, por 2-1.