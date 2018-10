Ingleses falam em motim no balneário do Manchester United

Jogadores estão em protesto.

Os jogadores do Manchester United estão em protesto contra os patrocinadores do clube. De acordo com a imprensa inglesa, o plantel dos red devils fartou-se dos problemas que ocorreram nos últimos dois jogos da Liga dos Campeões e decidiu não participar numa ação comercial do clube, num protesto ao qual José Mourinho aparenta ser alheio.

Em causa estão os problemas em chegar ao estádio nos dois últimos jogos da Liga dos Campeões. Contra o Valência, o autocarro do Manchester United ficou retido no trânsito e o clube chegou atrasado a Old Trafford, obrigando a partida a começar cinco minutos depois do previsto. O atraso, refira-se, valeu uma multa de 15 mil euros por parte da UEFA.

Frente à Juventus, e para evitar um atraso semelhante, José Mourinho procurou que a equipa ficasse alojada num hotel mais perto do estádio, mas o trânsito voltou a complicar as coisas e o português teve mesmo de fazer o último quilómetro do percurso a pé, chegando 30 minutos depois ao estádio. O jogo começou também mais tarde, sendo que as regras exigem que o plantel esteja no estádio 75 minutos antes do início do jogo.

Este é, portanto, o motivo do protesto dos jogadores do Manchester United, que sentem que só eles e Mourinho se preocupam com questões logísticas que deviam ser preocupação da direção do clube.