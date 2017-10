Índia, de Norton de Matos, goleada pelo Gana e fora do Mundial de sub-17

A Índia ficou no último lugar do grupo A

A seleção de sub-17 de futebol da Índia, orientada pelo treinador português Luís Norton de Matos, foi eliminada do Mundial da categoria, ao ser goleado em casa por 4-0 pela congénere do Gana.

A equipa anfitriã do torneio ainda conseguiu equilibrar o jogo na primeira parte, à qual chegou a perder por 1-0, devido a um golo de Eric Ayah, aos 43 minutos, mas, no segundo tempo, a superioridade da seleção africana foi evidente e traduziu-se em mais três golos.

Eric Ayah bisou logo aos 52 minutos e o Gana deu uma expressão mais folgada à vitória ao marcar dois golos na parte final, no espaço de um minuto, aos 86 e 87, por Richard Danso e Emmanuel Toku, respetivamente.

No outro jogo do Grupo A realizado esta quinta-feira, a Colômbia bateu os Estados Unidos por 3-1.

Com esta derrota, a seleção de Norton de Matos ficou em último lugar do Grupo A do Mundial de sub-17, com zero pontos, pois já tinha perdido com Estados Unidos (0-3) e Colômbia (1-2).

A seleção africana e a Colômbia ocuparam os dois primeiros lugares do grupo e asseguraram o apuramento para os oitavos de final, tal como os Estados Unidos, como um dos quatro melhores terceiros colocados.

As três seleções chegaram ao fim do grupo com os mesmos seis pontos, mas o Gana tem a melhor diferença de golos (5-1) dos três, enquanto Colômbia e Estados Unidos terminaram ambos com 5-3, mas com o confronto direto a ser favorável aos sul-americanos.