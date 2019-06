Imbula ficou de rastos e emitiu comunicado num misto de "cólera e tristeza"

Desolado, o médio que jogou no FC Porto expressou-se nas redes sociais

Gianni Imbula, lembra-se dele? O antigo futebolista do FC Porto foi notícia esta terça-feira e não por razões positivas. Isto porque, na sequência de um problema administrativo, o médio não vai poder representar a seleção da República Democrática do Congo na próxima CAN.

Foi o próprio Imbula a dar a notícia nas redes sociais e logo através de um comunicado, vincando assim a solenidade da situação.

"É com um misto de tristeza e de cólera que vos escrevo estas linhas. Já faz mais de um mês que aceitei vestir a camisola da seleção dos Leopardos. E já há várias semanas que me preparo física e mentalmente para estar nas melhores condições, com o objetivo de abordar a CAN da melhor maneira possível. Hoje, no entanto, disseram-me que o meu dossiê não está regularizado e que, como tal, não posso representar a RD Congo na CAN. Neste momento, estou bastante triste por não poder participar com os meus companheiros nesta prova e estou encolerizado por ter pensado que tal poderia vir a ser possível" - este o comunicado divulgado por Imbula, que é filho de pais congoleses emigrantes na Bélgica.

Ainda na infância, no entanto, os pais mudaram-se para França, país onde deu os primeiros passos no futebol, jogando no Guingamp e no Marselha. Daqui transferiu-se para o FC Porto, por 20 milhões de euros (em 2015), mas nos dragões fez apenas 21 jogos, transitando depois para o Stoke. Chegou a jogar nas seleções jovens francesas, mas agora, aos 24 anos, optou por representar o país dos pais. Para o fazer, no entanto, terá que esperar ainda mais uns tempos.