Icardi partilha foto em Madrid e incendeia redes sociais

Avançado tem sido apontado ao Real Madrid

Uma simples foto partilhada por Mauro Icardi foi suficiente para incendiar as redes sociais. O jogador do Inter começou o dia com uma foto do Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, e uma simples mensagem: "Buenos Dias".

A verdade é que o Inter está em Madrid para um particular com o Atlético, este sábado, mas a vista sobre o estádio do Real deu corpo aos rumores que têm apontado o avançado aos merengues.