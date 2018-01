Hulk: Vítor Pereira, o ambiente no balneário e um grande objetivo

Após ano e meio no Shanghai SIPG, o avançado só pensa em conquistar o título chinês. Tece elogios ao trabalho com o técnico português que sucede, tal como no Dragão, a André Villas-Boas.

Pela segunda vez na sua carreira, Hulk deixou de ser orientado por André Villas-Boas e passou a ter como treinador principal Vítor Pereira. Igual passagem de testemunho acontecera há seis anos e meio, no FC Porto, embora com uma promoção do então adjunto de AVB. Repete-se agora em Xangai, no SIPG. O avançado brasileiro de 31 anos acredita que vai reeditar na China o êxito nos dragões. "Conheço Vítor Pereira muito bem. É um treinador muito bom e ambicioso. Está a fazer um grande trabalho diário connosco e acredito que com a sua liderança iremos conseguir melhorar os resultados e encontrar o caminho do êxito", afirmou Hulk, em entrevista à Reuters.

Em 2017, o Shanghai SIPG discutiu até ao fim o título com o Guangzhou Evergrande, mas acabou em segundo lugar e foi finalista vencido na Taça e Champions. Para Hulk, é chegado o momento de subir o último degrau. "Cheguei ao clube há ano e meio e estou ansioso por ganhar um campeonato. Espero consegui-lo esta época. Vou dar cem por cento para ajudar a equipa e os meus colegas", afiançou, enfatizando ainda o bom ambiente que se vive no balneário. "Agora, há uma boa atmosfera no clube e é bom que isso aconteça antes do arranque da época, para abordarmos o novo ano com otimismo." Recorde-se que Hulk se transferiu por 40 milhões de euros do FC Porto para o Zenit em 2012/13, depois da ter efetuado três jogos na liga do tricampeonato do FC Porto, com Vítor Pereira ao leme. No verão de 2016 mudou-se para o SIPG por 55,8 milhões.