Holandeses em alerta com um Cristiano Ronaldo que "faz a diferença"

Wijnaldum e Blind foram titulares no jogo das "meias" com a Inglaterra

Blind e Wijnaldum fizeram a antevisão da final de domingo da Liga das Nações e garantiram que a exibição do capitão da Seleção Nacional com a Suíça espelhou toda a sua qualidade

O nome de Cristiano Ronaldo dominou as conferências de Imprensa deste sábado de Daley Blind e Georginio Wijnaldum. Antevendo a final de domingo da Liga das Nações frente a Portugal, os dois jogadores da Holanda garantiram que toda a equipa ficou em alerta após a magistral exibição do capitão da Seleção Nacional frente à Suíça.

"O jogo das meias-finais foi bastante aberto e, no final das contas, quem fez a diferença foi Ronaldo. Depois do 1-1, o resultado podia ter caído para qualquer lado, mas foi ele que desequilibrou a favor de Portugal com a sua qualidade individual", afirmou Blind, acrescentando que Ronald Koeman pode aproveitar a lição do Ajax frente à Juventus, na Liga dos Campeões, para travar CR7. "É claro que ele é a grande estrela, mas se não vigiarmos os outros jogadores isso pode ser fatal. No entanto, o nosso setor mais talentoso é a defesa e confiamos muito em De Ligt e Van Dijk", disse o lateral do Ajax.

Já Wijnaldum garantiu que será um prazer enfrentar um dos melhores jogadores do mundo. "Estou feliz por jogar contra ele porque gosto de enfrentar os melhores do mundo. Vai ser um grande desafio e estamos ansiosos por jogar contra Portugal. É claro que Ronaldo faz toda a diferença, mas também temos de ter cuidado com outros jogadores do ataque. Felizmente temos o Van Dijk do nosso lado, que é o melhor central do mundo", destacou o médio do Liverpool, antevendo uma final "muito equilibrada" entre a Holanda e Portugal.