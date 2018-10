Hazard: transferência tem prazo e valores definidos e até Morata dá o jeito

Extremo belga do Chelsea passou para o topo da lista de prioridades do Real Madrid.

Numa altura em que o Real Madrid atravessa um momento complicado, somando já quatro jogos consecutivos sem vencer e sem conseguir marcar qualquer golo, Eden Hazard foi apontado pela imprensa espanhola como o "plano de emergência" do emblema "merengue".

Esta quarta-feira, o jornal As avança com novos dados sobre o interesse do Real no internacional belga e aponta um prazo e valores para a concretização do negócio: a eventual transferência para o Santiago Bernabéu nunca passará do verão de 2019, com o Real a desembolsar cerca de 80 milhões de euros pelo jogador. Caso queria assegurar Hazard já em janeiro, os "merengues" poderão avançar com uma soma compreendida entre os 100 e os 120 milhões.

Quem parece dar o aval à mudança do craque belga para o Real Madrid é o internacional espanhol Álvaro Morata, companheiro de Hazard no Chelsea. "Hazard no Real? Se falou sobre isso é porque pode acontecer. Em Madrid poderia jogar em qualquer posição", comentou o ponta de lança, em declarações recolhidas pelo canal Cuatro.