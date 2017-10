Há um grande derrotado na jornada europeia deste domingo

Escócia empatou na Eslovénia e falhou a ida ao play-off de apuramento para o Mundial.

A Polónia garantiu um lugar no Mundial2018 de futebol em dia de recorde de golos na fase de qualificação da sua estrela maior, Robert Lewandosvki, com a Escócia a ficar à porta do play-off.

A seleção polaca partiu a precisar de um empate para vencer o grupo E e rapidamente se colocou a vencer por 2-0 frente a Montenegro, que, contudo, chegou ao empate aos 78 e 83 minutos, ficando a um golo de cair para o 'play-off', uma vez que a Dinamarca vencia em Copenhaga por 1-0 a Roménia.

O susto só durou dois minutos, porque Robert Lewandosvki se tornou no primeiro jogador a marcar 16 golos em fases de qualificação, mais um do que Cristiano Ronaldo, que pode igualar ou ultrapassar o polaco frente à Suíça, na terça-feira.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

De resto, a Polónia chegaria ainda ao quarto golo, aos 87 minutos, noutro erro da defesa, desta vez do defesa Filip Stojkovic, que introduziu a bola na própria baliza.

A Dinamarca tinha praticamente o apuramento para o play-off garantido na receção à Roménia, mas sentiu muitas dificuldades e queixou-se da arbitragem, que invalidou um golo a Niklas Bendtner, ainda na primeira parte.

Os nórdicos inauguraram o marcador aos 60 minutos, de penálti, por Christian Eriksen, no entanto, a Roménia, mesmo a jogar com dez unidades a partir do minuto 63 por expulsão de Cristian Ganea, chegou ao empate aos 88, por Ciprian Deac, um golo que não mudou o destino dos escandinavos, que vão disputar o play-off.

No outro jogo do grupo E, Cazaquistão e Arménia empataram a um golo, com os arménios a adiantarem-se no marcador pela sua principal estrela, Henrikh Mkhitaryan, do Manchester United, aos 26 minutos, mas a seleção cazaque empatou aos 64 minutos, por Turysbek Baurzham.

No grupo F, a Inglaterra deslocou-se à Lituânia já com o apuramento direto para o Mundial2018 assegurado, mas acabou por vencer com um golo solitário made in Tottenham, com Delle Alli a sofrer o penálti convertido por Harry Kane.

A questão do segundo lugar estava em aberto, visto que a Eslováquia, que recebia a frágil seleção de Malta, tinha possibilidades de ultrapassar a Escócia, caso esta não vencesse na Eslovénia.

Com efeito, os escoceses acabaram por ficar à porta do Mundial2018, depois de se terem adiantado no marcador aos 32 minutos, pelo avançado Leigh Griffiths, mas na segunda parte os eslovenos, cuja única aspiração era alcançar o terceiro lugar, deram a volta ao resultado com dois golos aos 52 e 72 minutos, do avançado Roman Bezkjak.

O sonho escocês esfumou-se nesses vinte minutos, de nada valendo o golo de Robert Snodgrass, aos 88, com a Escócia a falhar o apuramento para o play-off, apesar de ter terminado com os mesmos pontos dos eslovacos, 18, mas com uma diferença de golos desfavorável.

A Eslováquia cumpriu os mínimos e derrotou em casa a frágil seleção maltesa, por 3-0.

Finalmente, no grupo C, a Alemanha, cujo apuramento direto já estava assegurado, tornou-se na segunda seleção a obter pleno de vitórias, no caso dez, em todos os jogos da fase de apuramento, igualando o feito da Espanha na qualificação para o Mundial da África do Sul, em 2010.

Inesperado foi o facto de o modesto Azerbaijão ter chegado ao intervalo empatado a um golo com os atuais campeões do mundo, que inauguraram o marcador bem cedo, logo aos nove minutos, por Leon Goretzka, mas permitiram o empate ainda na primeira parte por Ramil Sheydaev.

A segunda parte a normalidade foi resposta com mais quatro golos germânicos, que venceram com o número máximo de pontos, 30, mais onze do que a Irlanda do Norte, que partiu para a última jornada com o apuramento para o play-off já garantido.

Os britânicos acabaram por perder com um autogolo do médio Chris Brunt, aos 71 minutos, perante uma Noruega que acabou no quarto lugar com 13 pontos, atrás da República Checa, que hoje recebeu e venceu facilmente San Marino, por 5-0.