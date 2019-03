Há cinco nomes chave para levar Pogba para o Real Madrid

Zidane abriu-lhe a porta e em Espanha dizem que o francês quer entrar

Zinedine Zidane abriu as portas do Real Madrid a Paul Pogba e, a confiar nos espanhóis, o francês quer entrar. De acordo com o jornal As, há cinco nomes chave para concretizar uma operação que se avizinha difícil, uma vez que o Manchester United não quer abrir mão de um dos seus jogadores mais importantes.

Desde logo, surge o nome de Zidane. O francês é o maior impulsionador da contratação do médio campeão do Mundo e regressou a Madrid com plenos poderes para contratar quem bem entender, sendo que Pogba está no topo da lista. O desejo não é de agora e já surgiu há três anos, mas só agora pode realmente materializar-se. "Em 2016, depois de ganhar a sua primeira Liga dos Campeões, Zidane pediu Pogba a Florentino. Na altura Pogba queria deixar a Juventus e foi disputado por Manchester United e Real Madrid, mas Florentino, que nunca ficou convencido com o médio, não quis fazer dele o jogador mais caro da história do Real Madrid. (...) Agora, com mais força no clube, Zidane volta à carga sem reservas", pode ler-se.

O segundo nome que surge citado pelo jornal As é o de Pogba. O francês, diga-se, já revelou que vestir a camisola do Real Madrid é um desejo de carreira e com esta afirmação, voltou a colocar-se no mercado: "O Real Madrid é um sonho para todos os jogadores de futebol, especialmente com Zidane. Não sabemos o que o futuro trará", atirou. Sabe-se, sim, que o francês termina contrato em 2021 e o salário de quase 14 milhões de euros tornaria Pogba no jogador mais bem pago do plantel merengue, ao lado de Bale.

Mino Raiola, empresário de Pogba, é também nome obrigatório nesta lista. O agente é um dos motivos pelo qual Florentino Pérez não quis contratar Pogba há três anos, devido à atitude e exigências financeiras de Raiola. No entanto, a vontade de Zidane promete ser soberana e Florentino mostra-se disposto a engolir o mal-estar para dar Pogba ao francês.

Também Toni Kroos surge como uma das cinco figuras chave para desbloquear a operação. O médio alemão parece estar no fim da linha em Madrid e tem sido duramente criticado esta época devido a exibições abaixo da média, sendo que a decisão final será tomada por Zidane no final da época. Porém, uma saída do médio abriria o caminho a Pogba, que joga na mesma posição.

Por fim, o nome de Gareth Bale também surge na lista composta pelo jornal As. O galês não entra nos planos de Zidane para a próxima época - o francês já queria a sua saída na última temporada - e a sua venda pode ser, verdadeiramente, a chave que desbloqueia o negócio Pogba. O galês aufere de um salário milionário de 14 milhões de euros brutos, pelo que esse alívio financeiro seria o empurrão perfeito para garantir a contratação do médio francês. Mais ainda: Bale, um desejo antigo dos red devils, pode funcionar como moeda de troca no negócio...