Guardiola revoluciona treinos do City e pede curso de pilotagem aos assistentes

Treinador espanhol terá pedido um curso aos assistentes

Pep Guardiola já prepara uma nova revolução nos treinos do Manchester City. De acordo com o jornal The Sun, o treinador espanhol terá pedido aos assistentes um curso de pilotagem de aviões sem tripulação para treinar com drones. O objetivo é apenas gravar os treinos da equipa de forma a supervisionar o trabalho realizado, tudo para melhorar as exibições do atual campeão inglês.

Ainda de acordo com a publicação inglesa, este pedido vai de encontro à personalidade de Guardiola, "sempre com olho para os detalhes e sempre em busca de melhorar as coisas". Os citizens, refira-se, ocupam o segundo lugar da Premier League com menos quatro pontos do que o líder Liverpool.